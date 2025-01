Acidentes com danos materiais agravaram o movimento na rodovia, que também conta com áreas de velocidade reduzida.

Às 18h, os principais pontos de atenção eram o entroncamento da Estrada do Mar (RS 389) com a rodovia Interpraias (RS 786), km 19 , que apresentava uma fila de menos de um quilômetro. O congestionamento apresentou piora após às 19h.

Já na Freeway, o caminho do Litoral Norte através de Osório e Santo Antônio da Patrulha foi o ponto de maior problema. Houve movimento acentuado a partir das 16h. Foram, pelo menos, 15 quilômetros de congestionamento na regiã o, agravado pelas filas extensas que se formaram no pedágio da região.

Entre as reclamações de motoristas que circulam pela via está, principalmente, a ausência de cancelas para o pagamento com dinheiro, e não com cartão de crédito ou débito. Até às 20h45, 47.671 dos 65 mil veículos esperados pela CCR Via Sul haviam passado pela rodovia.