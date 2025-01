Quais são as infrações que os drones da PRF não poderão registrar no RS

Uso da tecnologia não é novidade pela PRF Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ampliou o uso de drones nas estradas do Rio Grande do Sul. A BR-470, na Serra, vem sendo monitorada com uso da tecnologia desde a semana passada.

O objetivo da corporação é usar a ferramenta como aliada ao combate ao crime e às infrações de trânsito. Mas há regras para que os equipamentos sejam utilizados, conforme estabelece resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A primeira delas é que as rodovias que recebem esse tipo de fiscalização precisam contar com placas de trânsito alertando que há monitoramento com uso de câmeras. Se houver falta deste tipo de informação, as multas podem ser anuladas.

A segunda é que as multas só poderão ser geradas se as infrações forem flagradas no momento em que elas estiverem ocorrendo. Ou seja, os policiais não podem gravar a movimentação numa rodovia para analisar as ocorrências posteriormente.

Infrações por excesso de velocidade, por exemplo, não podem ser registradas. Somente radares homologados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) podem ser usados para multar essas ocorrências, como é o caso de pardais, lombadas eletrônicas e radares móveis.

O uso da tecnologia não é novidade pela PRF. Segundo o superintendente substituto da corporação, Felipe Barth, desde 2019, os equipamentos são usados. Porém, com o avanço da tecnologia, os policiais estão contando cada vez mais com estas ferramentas.

Recentemente, a superintendência no Rio Grande do Sul passou a multar veículos que transitam no acostamento da freeway. O monitoramento é feito com uso das câmeras de responsabilidade da CCR ViaSul.