Passo Fundo já arrecadou mais de R$ 51 milhões com IPVA em 2025; número corresponde a 35% da frota

Até domingo (26), Passo Fundo arrecadou R$ 51,4 milhões com o pagamento do IPVA 2025 . A informação é da 5ª Delegacia da Receita Estadual. Desse total, metade será destinada ao município e metade ao Estado.

O prazo para pagar o imposto com até 24,8% de desconto é sexta-feira (31). A redução inclui 6% para quem pagar à vista, além de descontos de Bom Motorista (dependendo do histórico de infrações) e Bom Cidadão (para quem participa da Nota Fiscal Gaúcha).

Uma opção para quem não pode pagar à vista é o parcelamento. O IPVA pode ser dividido em até 6 vezes , de janeiro a junho, com descontos nas primeiras parcelas.

No entanto, para garantir o parcelamento, o pagamento da primeira parcela também deve ser até 31 de janeiro . A primeira parcela terá 6% de desconto, a segunda 3% e a terceira 1%. As parcelas seguintes, de abril a junho, não terão mais descontos.

Alternativa para quem não pagar até o fim de janeiro

Para os motoristas que não conseguirem pagar até 31 de janeiro, ainda existe a possibilidade de quitar o IPVA com desconto , mas em prazos mais longos.

Quem pagar até 28 de fevereiro terá 3% de desconto. Até 31 de março, a redução é de 1%. A partir de abril o pagamento será integral , sem descontos, e o valor deverá ser quitado conforme o final da placa do veículo.

O governo do Estado alerta os motoristas para a importância de realizar os pagamentos apenas por meio dos canais oficiais, como o site ou o aplicativo do IPVA RS, que agora exigem login via gov.br.