Obras de implantação de redes de esgotamento alteram o trânsito em bairros de Caxias do Sul

Rua Hércules Galló, no Centro, é uma das que recebe obras nesta semana. André Fiedler / Agêcia RBS

Os bairros Rio Branco, Jardelino Ramos, Centro, Petrópolis e o Jardim Oriental, em Caxias do Sul, têm obras programadas para esta semana. São trabalhos de implantação de redes de esgoto executados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).

Na Rua Sarmento Leite, no bairro Rio Branco, os serviços que se iniciaram em setembro de 2023 devem terminar no dia 21 de fevereiro, em trechos entre as ruas Mauricio Cardoso, Henrique Dias, Pinto Bandeira, Presidente Prudente e João Stalivieri (confira os bloqueios abaixo). No Jardelino Ramos, as obras do Samae começaram em novembro passado na região da Avenida Barão de Santo Ângelo e, atualmente, impactam trechos como a Rua Ernesto Alves, Rua Vinte de Setembro e Rua Luiz Cecconello.

Leia Mais Saiba quais são os 10 cruzamentos que mais registraram acidentes em Caxias do Sul

No centro de Caxias, seguem os trabalhos nas proximidades do Estádio Alfredo Jaconi. Neste momento, equipes estão no trecho na Rua Hércules Galló, entre a Rua Alfredo Chaves e Rua Doutor Montaury, o que causa bloqueio total no perímetro. No bairro Petrópolis, próximo à Universidade de Caxias do Sul (UCS), são seis pontos que recebem trabalhos pelo Samae, com previsão de conclusão entre o final de janeiro e início de fevereiro.

Já no Jardim Oriental, na Zona Sul, seguem as obras na Rua Antônio Xavier dos Santos, no cruzamento com a Rua Pierina Ceolato. A previsão de conclusão é a para quarta-feira (29), mesmo dia em que devem começar os trabalhos na Rua Acelino Antonio da Silva, loteamento Jardim Oriental, entre a Rua Antônio Xavier dos Santos e Rua Andradina Fortunato.

Os bloqueios:

Obra na Rua Sarmento Leite, bairro Rio Branco (término previsto dia 21 de fevereiro, bloqueio total durante a execução):

Trecho na Rua Henrique Dias, entre a Rua Maurício Cardoso e Rua Sarmento Leite – em execução;

Trecho na Rua Maurício Cardoso, entre a Rua Henrique Dias e Rua Pinto Bandeira – em execução;

Trecho na Rua Sarmento Leite, entre a Rua Presidente Prudente e Rua João Stalivieri – em execução.

Obra na Avenida Barão de Santo Ângelo, bairro Jardelino Ramos (término previsto dia 7 de março, bloqueio de uma pista durante a execução):

Trecho na Rua Treze de Maio, entre a Rua Ernesto Alves e Rua Vinte de Setembro;

Trecho na Rua Assis Brasil, entre a Rua Ernesto Alves e Rua Humberto de Campos – em execução (repavimentação);

Trecho na Rua Luiz Cecconello, entre a Rua Ernesto Alves e Rua Assis Brasil – em execução (repavimentação);

Trecho na Rua Ernesto Alves, entre a Rua Treze de Maio e Rua Luiz Cecconello – em execução;

Obra na Rua Hércules Galló, bairro Centro (término previsto dia 28 de março, bloqueio total durante a execução):

Trecho na Rua Hércules Galló, entre a Rua Alfredo Chaves e Rua Doutor Montaury – em execução;

Trecho na Rua Hércules Galló, entre a Rua Doutor Montaury e Rua Visconde de Pelotas;

Trecho na Rua Doutor Montaury, entre a Rua Hércules Galló e Avenida São João.

Obra na Rua Francisco Getúlio Vargas, bairro Petrópolis, entre a Rua Aldo Locatelli e Rua Prof. Antônio Vignoli – parte interna da UCS (término previsto 31 de janeiro, bloqueio parcial da via durante a execução).

Obra na Rua Ângelo Segalla, bairro Petrópolis, entre a Rua João Andreazza e Rua Ferdinando Rosa (término previsto 31 de janeiro, bloqueio parcial da via durante a execução).

Obra na Rua Clélia Manfro, bairro Petrópolis, entre a Rua Francisco Getúlio Vargas e Rua Josefina Corsetti (término previsto 31/01, bloqueio parcial da via durante a execução).

Obra na Rua Aldo Locateli, bairro Petrópolis, entre a Rua Ferdinando Rosa e Rua Otone Bassanessi (término previsto 5 de fevereiro, bloqueio parcial da via durante a execução).

Trecho na Rua João Andreazza (entre a Rua Ângelo Segala e Rua Ângelo Corso) – repavimentações (entre os dias 27 e 30 de janeiro);

Trecho na Rua Ângelo Corso (entre a Rua João Andreazza e a Rua Ferdinando Rosa) – repavimentações (27 e 29 de janeiro);

Trecho na Rua Padre João Schiavo (entre a Rua João Andreazza e a Rua Ferdinando Rosa) – repavimentações (24 e 28 de janeiro).

Obra na Rua Antônio Xavier dos Santos, loteamento Jardim Oriental, entre a Rua Pierina Ceolato (término previsto para 29 de janeiro, bloqueio parcial da via durante a execução).