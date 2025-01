Maurício Souza reprova lambreta de atacante em vitória do Guarani: 'Desnecessário'

O Guarani vem superando as expectativas neste início de Campeonato Paulista ao se manter firme na liderança do Grupo B. Neste domingo, o time bugrino derrotou o Noroeste por 2 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, com uma atuação consciente, com direito à lambreta de Matheus Régis, drible que incomodou o técnico Maurício Souza por ter sido usado nos minutos finais da partida.