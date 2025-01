Israel diz que oito reféns que seriam libertados nas próximas semanas morreram

Porta-voz do governo israelense, David Mencer, durante coletiva de imprensa sobre o acordo de cessar-fogo.

Oito dos reféns que poderiam ser libertados na primeira fase do acordo de trégua entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza estão mortos , anunciou nesta segunda-feira (27) David Mencer, um porta-voz do governo israelense.

— As famílias foram informadas da situação — disse o responsável em uma coletiva de imprensa.

Isso significa que, dos 26 reféns que deveriam voltar ao solo israelense nas próximas semanas segundo o que ficou estipulado no acordo, apenas 18 seguem vivos .

O cessar-fogo começou a valer em 19 de janeiro. No mesmo dia, o grupo extremista Hamas libertou as três primeiras reféns israelenses. Já no sábado (25), outras quatro reféns foram libertadas.