Mais de 65 mil veículos são esperados na freeway no retorno do Litoral, projeta CCR ViaSul

Este domingo (12) deve ser de movimento intenso na freeway. A CCR ViaSul, concessionária da rodovia, estima que mais de 65 mil veículos retornem à Região Metropolitana até o fim do dia.

O maior movimento é aguardado para a tarde e início da noite deste domingo. Até as 12h55min, 16.413 mil veículos haviam passado pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, no km 19 da freeway, retornando do litoral.