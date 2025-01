Obra no vão móvel vai causar bloqueio e alterações no trânsito a partir de segunda-feira em Porto Alegre

Trecho do vão móvel da ponte do Guaíba passará por obra.

A região do vão móvel da ponte do Guaíba terá bloqueio a partir da manhã da próxima segunda-feira (13). A interrupção ocorre na BR-290, em Porto Alegre, no sentido a Eldorado do Sul, devido a obras na região. O serviço também vai alterar o trânsito nas alças de acesso do entorno (veja as mudanças abaixo).