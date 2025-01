Dois brasileiros e um argentino morrem em colisão na BR-290, na Fronteira Oeste

Três pessoas morreram em uma colisão na BR-290 , na manhã deste sábado (11), em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste . O caso foi registrado por volta das 6h45min, no km 455 da rodovia.

Dois carros se envolveram na colisão frontal. Em um Corsa com placas do Brasil, uma mulher e um homem não resistiram aos ferimentos. Uma criança foi encaminhada para atendimento hospitalar. Já na caminhonete Ecosport com placas da Argentina, o motorista morreu e a passageira precisou de atendimento médico. As identidades e idades não foram divulgadas até o momento.