Contratação para retomada das obras no acesso ao bairro Planalto, em Caxias, tem sete empresas interessadas

O novo processo de contratação para retomar a reformulação do acesso ao bairro Planalto , em Caxias do Sul, tem sete empresas interessadas. As propostas do novo certame foram conhecidas na manhã desta segunda-feira (27).

As obras no entroncamento da Avenida Marcopolo com a BR-116 estão paralisadas desde maio do ano passado. Inicialmente, o trabalho foi interrompido em função da enchente que atingiu o Estado. Passado o período de chuva mais intensa, a empresa responsável não retomou as atividades no ponto e depois apresentou ao município um pedido de rescisão amigável do contrato. A proposta foi negada pela prefeitura, que rescindiu a parceria de forma unilateral, cobrando as indenizações previstas no edital.