Saiba quando Caíque e Rodrigo Sam devem voltar a jogar pelo Juventude

Zagueiro e volante tiveram lesões na temporada passada. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

A pré-temporada do Juventude iniciou no dia 3 de janeiro. Depois dos primeiros treinos com bola, o Verdão começar a realizar os primeiros testes tendo em vista a disputa do Gauchão 2025. Mas deles, alguns jogadores ainda estão impedido de participar devido a lesões que tiveram na temporada passada.

O volante Caíque teve problemas com o joelho direito no mês de agosto. A lesão de ligamento cruzado o tirou da disputa do Brasileirão quando o atleta já era uma das referências técnicas da equipe. Mesma situação vivida pelo meia Daniel Peixoto, jogador que compunha elenco, sendo alternativa para a meia-cancha.

— O Caíque e o Peixoto foram LCA (Lesões de Ligamento Cruzado Anterior). E foram inclusive no mesmo dia. O ano passado a gente teve esse problema. Eles estão no meio da recuperação, ambos com mais noventa, cem dias de recuperação, de reabilitação — confirmou o diretor-executivo, Júlio Rondinelli.

Por tanto, a previsão inicial é de que os dois atletas estejam aptos a treinar entre o fim do mês de abril e o início de maio, quando o clube já terá começado a disputa do Brasileirão.

Já o zagueiro Rodrigo Sam passou por uma cirurgia em dezembro para tratar de uma lesão no púbis. A previsão inicial era de que a recuperação pudesse levar até três meses.

— O Sam passou o ano com dores no púbis. Isso. É um jogador muito forte fisicamente. E ele precisou passar por um procedimento feito por um médico aqui da cidade que deu segurança para ele. Ele está na fase de reabilitação. Fez a cirurgia, está completando um mês agora. Então, ele terá pelo menos aí um mês, 40 dias, até estar disponível novamente — confirmou o dirigente.

Já o centroavante Caíque, se recuperou de uma torção no tornozelo que o tirou da disputa da Copa São Paulo e está treinando com os demais atletas do elenco principal.

Situação dos atletas lesionados

Volante Caíque: lesão de ligamento cruzado anterior em agosto - previsão de que fique apto a treinar em 90 ou 100 dias

Meia Daniel Peixoto: lesão de ligamento cruzado anterior em agosto - previsão de que fique apto a treinar em 90 ou 100 dias

Zagueiro Rodrigo Sam: passou por cirurgia no púbis em dezembro - previsão de que esteja apto a treinar em 30 ou 40 dias