João Fonseca, Bia Haddad e outros brasileiros: onde assistir e horário dos jogos pelo Australian Open

João Fonseca e Bia Haddad Maia são as principais esperanças do Brasil no Australian Open.

O Australian Open 2025 começa no sábado (11) e o Brasil estará representado por quatro tenistas, sendo três homens e uma mulher . Destaque para a estreia de João Fonseca, 18 anos, contra o russo Andrey Rublev, número nove do mundo.

Thiago Monteiro também furou o quali e vai enfrentar o japonês Kei Nishikori, 74º no ranking. Outro brasileiro na disputa, mas que não precisou disputar o qualifying é Thiago Wild, que enfrentará o húngaro Fabian Marozsan, 57º do mundo.

No feminino, a única representante do Brasil é Bia Haddad Maia. A 17ª colocada no ranking mundial enfrentará a argentina Julia Riera, que ocupa a 147ª posição e veio do quali.