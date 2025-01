Ex-Inter, atacante é destaque da pré-temporada do Caxias para o Gauchão

Atacante do Caxias, Richard também passou pelo futebol português entre 2019 e 2021. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

A pré-temporada grená tem um nome de destaque. Os bons números do atacante Richard, 25 anos, criaram uma expectativa no torcedor do Caxias. Nos três jogos-treinos da preparação para o Gauchão, o atleta marcou cinco gols. Ele balançou as redes contra o Avenida, quando fez o gol da vitória, e fez mais quatro diante do Caravaggio-SC, sendo dois em Gramado e outros dois em Nova Veneza-SC.

O torcedor ainda não viu o atacante de perto e só verá na terceira rodada do Gauchão, quando o Caxias estreia em casa no Estadual, diante do Brasil de Pelotas, no dia 29 de janeiro. Até lá, o torcedor fica na expectativa por mais gols contra o Monsoon e Grêmio, na arrancada fora de casa.

Natural de Barão, o atleta defendeu o CSA e Santo André no ano passado. Ele já conhece o Gauchão, pois se profissionalizou no Inter, entre os anos de 2017 e 2019. Contudo, ele lamenta não ter dito muita minutagem no Estádio Beira-Rio.

— Joguei poucos minutos no Inter. Eu era muito novo e chegar lá tendo outros meninos de outros lugares do Brasil, eu sou um cara da cidade pequena, sou mais tímido, era difícil de conversar. Até me adaptar a tudo isso, porque tem outros lugares que as pessoas conversam mais. Foi essa a minha dificulta até me adaptar — comentou Richard em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

GOLEADOR GRENÁ

Na pré-temporada Grená, Richard formou dupla de ataque com Welder, centroavante, mas o protagonismo está com o segundo atacante.

— Welder é um cara que me ajuda bastante ali, um cara já experiente, a gente tá se entendendo bem, jogando juntos, como outros jogadores também. Todo mundo já sabe o que o Luizinho vem passando pra gente, é um cara também muito inteligente no dia-a-dia, e esses testes são muito importantes pra gente ganhar ritmo e pra gente começar o ano bem, confiante nesse Gauchão que a gente sabe que é muito importante para o clube. Queremos marcar a história, a gente sabe o quão difícil é, mas queremos alcançar os objetivos — contou Richard.

Sob o comando do técnico Luizinho Vieira o Caxias terá um modelo de jogo bem definido. O técnico gosta de um time compacto, marcação alta, velocidade no ataque e ser o proponente das jogadas. Um modelo que agrada muito os atacantes.

— Quando a gente se reuniu, ele passou o que seria o plano de jogo, o que ele gostaria, e a gente captou muito rápido isso. Sabemos que foram jogos preparativos, mas é muito importante para, quando começar, a gente estar confiante. Conseguimos vencer esses jogos, querendo ou não, vamos ganhando e dando confiança para o começo do campeonato — finalizou Richard, que vai para o seu segundo Gauchão: