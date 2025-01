Brasileiro Lucas Moraes vence a 7ª etapa do Dakar, mas não tem mais chance de título no geral

O piloto brasileiro Lucas Moraes venceu neste domingo a sétima etapa do Rali Dakar em Al Duwadimi, na Arábia Saudita. Ao lado do navegador espanhol Armand Monleón, o brasileiro completou o percurso em 4h01min49s, mais de sete minutos à frente dos suecos Mattias Ekström e Emil Bergvist e nove minuto mais rápido do que os americanos Mitchell Guthrie e Kellon Walch.