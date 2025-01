Técnico do Juventude avalia primeiro jogo-treino e justifica Nenê no terceiro time

Fábio Matias renovou o contrato com o Juventude após o Brasileirão de 2024. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Com nove dias de pré-temporada, o Juventude realizou a sua primeira movimentação mais forte visando o Gauchão 2025. O Alviverde venceu o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul pelo placar de 2 a 0. O jogo-treino foi realizado na tarde de sábado, no CT do clube, em Caxias do Sul. Após o teste, o técnico Fábio Matias avaliou o elenco, que foi dividido em três times:

— Independente do resultado, para as pessoas entenderem e contextualizarem, treinamos de manhã, fez um treino de parte física, de potência e força. Então, a gente vem trabalhando com volume físico muito alto. E da parte estrutural, da parte tática, a gente conseguiu aplicar bastante coisa dentro daquilo que entendemos — explicou o treinador, que completou sobre a decisão de jogar com três tempos de 30 minutos:

— Foram as três equipes jogando da mesma forma. Então assim, para nós foi bom, foi uma boa movimentação. É óbvio que a gente tem que tomar certos cuidados. Uma das maiores vitórias nossas é não ter jogador lesionado nesse período. Que é um período difícil, um período que os jogadores estão ainda descompensados em relação à parte física, a gente tem conseguido controlar bem.

Sem titulares e reservas

O técnico Fábio Matias afirmou que ainda não tem titulares ou reservas, mas a equipe que iniciou o jogo-treino tem um desenho mais próximo do time titular. A formação contou com Marcão; Ewerthon, Adriano Martins, Danilo Boza, Felipinho; Dudu Vieira, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Ênio e Gabriel Taliari.

— A três equipes pensando na mesma estrutura, na mesma ideia e na parte comportamental do jogo. Ainda não temos definições de titulares e reservas, temos algumas posições que a gente sabe que são os jogadores hoje que estão no G1, G2, G3. Acho que isso faz parte do processo de competição. O principal movimento nosso hoje é conseguir já dar um formato em questões comportamentais do jogo, da visão macro dos jogadores — destacou o treinador.

Nenê no terceiro time

Último jogador a se apresentar na pré-temporada do Juventude, o meia-atacante Nenê, 43 anos, começou no último time do jogo-treino, quando a equipe teve uma formação mista, com atletas da base e jogadores que atuaram os outros dois tempos. Fábio Matias negou que ele tenha começado no último time pelo fato de ter se apresentado depois dos demais.