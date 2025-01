Com Jean Carlos como novidade, Juventude está confirmado para encarar o Inter

Treinador mantém a equipe que largou com vitória no Estadual

O Juventude de Fabio Matias está escalado para o segundo compromisso no Gauchão 2025. Neste sábado (25), a equipe alviverde enfrenta o Inter, às 16h30min, no Beira-Rio. A base da formação titular que iniciou na estreia, na vitória por 2 a 0 sobre o Ypiranga, é mantida. A única novidade é a entrada de Jean Carlos no meio-campo.