"Como conjunto, ainda temos muito a melhorar", diz capitão do Juventude após revés no Beira-Rio

Meio-campista do Ju citou adaptação de novos atletas e busca por entrosamento Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Um líder confiante no futuro. Foi isso que demonstrou o volante Jadson, peça importante nas últimas temporadas do Juventude ao falar após a derrota para o Inter, por 2 a 0, no Beira-Rio. Capitão no duelo deste sábado, o jogador fugiu da polêmica sobre a arbitragem e preferiu valorizar a construção coletiva de um novo time.

— Eu queria falar do que a gente consegue controlar. Infelizmente, a arbitragem não é um fator que conseguimos controlar. Prefiro falar que, até certo ponto, fizemos um bom jogo. Cometemos alguns erros que nos custaram a vitória. Estou esperançoso por termos 20 dias de treinos, 17 jogadores novos e conseguimos manter um nível de performance aceitável — destacou Jadson, que completou citando os desafios deste começo de ano:

— É só o segundo jogo da temporada, contra um grande adversário. Ainda estamos tentando construir nossa mentalidade, e passar isso aos jogadores novos. Não é fácil diante do cenário que estamos enfrentando.

Com 14 reforços contratados até agora e alguns atletas oriundos da base ganhando mais espaço, o volante do Juventude acredita que a equipe vá crescer no decorrer da temporada.

— A gente tem trabalhado bastante para adquirir o máximo de entrosamento possível. Além da parte física, a ideia desta mentalidade do que é jogar no Juventude. Não é fácil, mas confesso que já passei por reformulações no Juventude bem mais complicadas do que essa. Como conjunto, ainda temos muito a melhorar.