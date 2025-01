Organizadas do Fortaleza brigam na estreia da equipe e CEO condena: 'Vocês são uma vergonha'

Cercado de expectativa na temporada, pelas contratações de peso e retorno à Copa Libertadores, o Fortaleza estreou no Campeonato Cearense com vitória por 3 a 1 sobre o Horizonte, no sábado, mas a partida foi ofuscada pelas brigas envolvendo torcidas organizadas do clube tricolor nas arquibancadas do estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, o Domingão, no interior do estado.

A violência foi registrada em pelo menos dois momentos no estádio de Horizonte, fazendo com que famílias deixassem o local antes do apito final. Até o capitão da equipe, Tinga, precisou se dirigir ao setor para tentar conter os ânimos. Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, condenou a briga generalizada que chegou a paralisar a partida, no segundo tempo, até ser contida pela polícia.

"Vitória importante na estreia. Fizemos um jogo seguro, jogadores que vieram da base participando bem e atacantes fazendo gol, isso é importante. Quanto aos brigões na arquibancada, vocês são uma vergonha! Vocês não tem os valores do clube e não nos representam", comentou o dirigente em sua conta no Instagram.

Segundo Paz, o Fortaleza ajudará a polícia a identificar os infratores. "Quando o reconhecimento facial vier, e está perto, essas atitudes serão penalizadas com impedimento de acesso ao estádio. Futebol é lugar de alegria, entretenimento, lazer. Daremos todo o apoio para que a polícia e a Justiça possam identificar e punir todos os envolvidos", afirmou.