Bombeiros e prefeitura seguem atuando em local de incêndio em supermercado em Guaíba

Fogo atingiu prédio na noite de sexta-feira (24) e foi controlado no sábado, mas equipes seguem atuando no local. Ricardo Jardim / Divulgação

O Corpo de Bombeiros e a prefeitura de Guaíba seguem atuando no rescaldo de um incêndio em um supermercado na cidade. O fogo atingiu o imóvel na sexta-feira (24), por volta das 22h, e foi controlado no sábado (25), mas os serviços seguem no local. Ao longo deste domingo, equipes realizam a remoção das estruturas colapsadas para combater pequenos focos e varrer a área.

— Em razão do colapso da estrutura, a etapa atual consiste na remoção de entulhos, liberando espaço para a entrada da guarnição que efetua o rescaldo. Trabalhamos com retroescavadeira e caminhões para a remoção, além das equipes de bombeiro militar — explica comandante do Pelotão de Bombeiro Militar de Guaíba, 1º sargento Marcos Vinícius Euriques Galves.

No fim da manhã deste domingo (26), duas guarnições seguiam no local, uma de Guaíba e outra de Porto Alegre. Os agentes avançam no terreno conforme o material é retirado e os acessos são proporcionados, segundo Galves.

O comandante destaca que os riscos potenciais estão na parte da estrutura que ainda não foi removida, paredes afetadas pelas chamas e que estão sendo avaliadas. Os profissionais seguem examinando mercadorias encontradas no local e que podem oferecer algum risco em razão de potencial inflamável.

O sargento afirma que as equipes seguirão atuando no local e que ainda não existe uma previsão de finalização da operação.

— Após a avaliação das paredes e estrutura, começaremos a trabalhar o retorno das famílias junto com a prefeitura e sua defesa Civil — pontua.

A vice-prefeita de Guaíba, Claudinha Jardim, estima que a operação deverá seguir ao longo da tarde deste domingo, porque o rescaldo ocorre em uma parte do prédio que oferece dificuldades de acesso. No fim do dia, as equipes vão avaliar quais serão os próximos passos. A vice-prefeita acredita que algumas casas serão liberadas ainda hoje para os moradores retornarem.

O incêndio

O fogo atingiu o Mercado Marques, às margens da BR-116, no bairro Bom Fim Novo de Guaíba, na Região Metropolitana. A suspeita é de que o fogo tenha começado na ala da padaria do supermercado, por volta das 22h de sexta-feira, em um dos equipamentos do local. As causas do incêndio serão apuradas posteriormente pelo Corpo de Bombeiros e o Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Além de guarnições de Guaíba e Porto Alegre, bombeiros voluntários de Tapes e Eldorado do Sul também auxiliaram no combate ao fogo. Empresas privadas da região colaboraram com caminhões-pipa e veículos de suas brigadas próprias de incêndio. Cerca de 15 caminhões participaram do atendimento no auge do fogo. Não houve feridos.