Primeira vitória em grand slam ocorreu com domínio contra top 10 do ranking da ATP. WILLIAM WEST / AFP

Ele não é um novo Guga Kuerten, não é um novo Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic. Ele é João Fonseca. E se você só ouviu falar dele hoje, guarde bem esse nome, porque o carioca de apenas 18 anos estará cada vez mais nas manchetes.

Apontado por todos os citados como um fenômeno do tênis mundial, João Fonseca rapidamente estará no grupo dos 10 melhores do mundo. Hoje, sua classificação é 112, mas seu talento e forma de jogar já são de um tenista que chega para fazer história.

Em um país carente de ídolos e acostumado a torcer apenas por futebol, fenômenos como Guga, Senna, Rebeca Andrade e Rayssa Leal precisam sempre provar o porque dos holofotes. E João Fonseca tem essa capacidade.

O que se viu na vitória desta terça-feira (14) em Melbourne, diante do russo Andrey Rublev, consolidado entre os 10 primeiros do ranking e que desde 2020 não sai desse seleto grupo foi uma atuação de gala.

Apesar de ser apenas uma vitória em primeira rodada de Grand Slam, algo que centenas de jogadores já conseguiram ao longo da história, o feito atingido por João Fonseca é gigantesco.

Os fatores que levam a essa definição são os mais diversos. João estreou num torneio deste porte na segunda maior quadra do torneio e não se intimidou. Sereno, mesmo quando pressionado ou quando encarou a única perda de game com o saque, ele sempre impôs seu jogo, com golpes precisos, bolas profundas e foi encurralando Rublev, que não encontrava alternativas.

Quando o russo saltava à frente, logo depois um saque perfeito ou que o desequilibrava surgia. Se a devolução ainda sim viesse, Fonseca acertava um winner (bola vencedora). E foram 51 ao longo dos três sets. E isso com 18 anos, e estreando em um Grand Slam!

A expressão estar "Fonsequizado" já reverbera no mundo do tênis desde que ele passou a chamar atenção do circuito. Pois a partir de agora, o Brasil vai ser "Fonsequizado".