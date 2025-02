A causa da adoção responsável de cães mais uma vez é tema no Rio Open . O torneio ATP 500, que teve início na segunda-feira (17) no Jockey Club Brasileiro, está novamente ajudando a promover melhores condições para estes animais.

E a forma como eles encontraram para promover a adoção dos cachorros foi criativa. Há anos, em um dia específico do torneio, jogadores entram em quadra acompanhados de cães que estão na fila da adoção. Os animais são carinhosamente chamados de cãodulas, uma alusão carinhosa à tarefa dos gândulas, que no tênis são chamados de pegadores de bola.

João Fonseca

Nesta edição de 2025, o jogo de estreia do brasileiro João Fonseca, a sensação do tênis mundial na atualidade, com o francês Alexandre Müller, foi o escolhido para a promoção do programa.