Em jogo emocionante, Caxias Basquete perde por um ponto para o União Corinthians em Santa Cruz do Sul

Betinho foi o nome do jogo em Santa Cruz do Sul. Vinicius Molz Schubert / União Corinthians/Divulgação

Há 15 dias sem pisar nas quadras, o Caxias do Sul Basquete enfrentou o União Corinthians, em Santa Cruz do Sul, no clássico gaúcho pelo Novo Basquete Brasil. Numa partida emocionante até o fim, com alternâncias no placar, o time da Serra desperdiçou o último lance de ataque e sofreu uma amarga derrota por 78 a 77.

Com o resultado, o Caxias Basquete chegou a 15ª derrota em 20 jogos na competição e se manteve fora da zona de classificação. Na próxima segunda-feira (20), o time da Serra visita o Pato Basquete, no Paraná.

Com 12 vitórias em 20 rodadas, o União Corinthians chegou ao quinto lugar na tabela. A equipe de Santa Cruz do Sul já estava classificada para disputar a Copa Super 8, no final deste mês, que reunirá os oito primeiros colocados do primeiro turno.

O jogo

O Caxias Basquete largou na frente no placar no ginásio Poliesportivo Arnão, mas o time de Santa Cruz do Sul logo tomou as rédeas do confronto e foi mais efetivo. Com 70% de aproveitamento nos arremessos de dois pontos e 100% nos lances livres, o União Corinthians fechou o primeiro período com a vantagem de 23 a 15.

O time da Serra reagiu no segundo e no terceiro quarto e diminuiu a diferença para dois pontos: 63 a 61. Destaque para Shamell, com 17 pontos, o norte-americano devolveu o time na briga pela vitória. Betinho, com 13, também fazia boa atuação.

No último período, a emoção tomou conta da partida, que teve alternância no placar até o fim. Os detalhes fizeram a diferença. Um lance livre desperdiçado por Betinho no fim e o último ataque também protagonizado pelo ala fizeram com que o Caxias Basquete sofresse um duro golpe, mesmo vencendo três dos quatro quartos: 78 a 77 no final.

Mesmo com as chances não convertidas no final, Betinho foi o cestinha do jogo, com 23 pontos.