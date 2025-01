Aos 82 anos

Morre Benedito de Lira, prefeito de Barra de São Miguel e pai de Arthur Lira

Político estava internado no Hospital Arthur Ramos, em tratamento oncológico. De acordo com a prefeitura do município alagoano, ele sofreu uma parada cardíaca

14/01/2025 - 11h22min Atualizada em 14/01/2025 - 13h34min Compartilhar Compartilhar