Em situações opostas na tabela do NBB, gaúchos União Corinthians e Caxias Basquete se enfrentam nesta segunda

No 1º turno, União Corinthians venceu por 89 a 77. Vinícius Molz Schubert / União Corinthians

As equipes gaúchas que disputam o Novo Basquete Brasil (NBB) voltam à quadra nesta segunda-feira (13), às 19h30min. No Ginásio Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul, o União Corinthians recebe o Caxias Basquete, naquela que será a primeira partida dos dois times no ano.

Sem entrar em quadra desde 29 de dezembro, os clubes vivem momentos distintos no torneio. Com 11 vitórias em 19 rodadas, o União Corinthians é o sexto colocado e está classificado para disputar a Copa Super 8, no final deste mês, que reunirá os oito primeiros colocados do primeiro turno. Já o Caxias venceu apenas cinco partidas e é o penúltimo colocado.

— A gente teve esse recesso e voltou a treinar no dia 6. O Super 8 (oito melhores do primeiro turno) era o nosso primeiro objetivo, mas nós sabemos que não adianta ficar pensando no Super 8 e não se preocupar com o segundo turno. Estamos tentando esquecer o Super 8 porque só será no dia 25 de janeiro. Precisamos vencer para ter uma boa colocação e só depois pensar no Super 8 (confronto será contra o Brasília) — projetou o técnico Rodrigo Silva em entrevista à Rádio Gaúcha.

Para o confronto desta segunda, ele contará com as voltas de Felipe Vezaro, Fabrício Russo e Pedro Nunes, recuperados de lesão. Já Fabrício Veríssimo teve confirmada uma lesão muscular de grau 3 no adutor da coxa direita. O ala será desfalque pelo período mínimo de dois meses.