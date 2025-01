Juventude anuncia contratação de zagueiro que disputou o Brasileirão 2024

Depois de entrar em campo no final de semana no primeiro teste da pré-temporada, diante do Sindicato dos Atletas, o zagueiro Adriano Martins foi oficialmente anunciado pelo Juventude. O defensor chega do Atlético-GO onde, apesar do rebaixamento do Dragão da Série A para a Série B, no ano passado, acumula bons números.

Adriano foi o primeiro zagueiro com mais passes progressivos na Série A, com 309. Também foi o segundo com mais interceptações, com 1,65 por jogo, e o terceiro com mais minutos jogados, um total de 3.370. Ele ainda é o sexto defensor com mais desarmes (43) e bolas longas na Série A de 2024 (130). Quando o assunto é duelos vencidos pelo chão, o atleta é o oitavo do Brasil com 63. Os dados são do sofascore e do wyscout.