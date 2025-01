A melhor notícia do início de trabalho de Quinteros no Grêmio

Treinador chegou ao Tricolor com a difícil incumbência de substituir Renato. Rodrigo Fatturi / Grêmio, Divulgação

Os primeiros dias de trabalho do técnico Gustavo Quinteros no Grêmio revelaram uma série de novas lógicas que merecem a nossa análise. A principal delas foi a união encontrada entre a comissão técnica permanente do clube e os profissionais que chegaram, que são da confiança do treinador.

Uma das principais preocupações quando se faz uma mudança drástica em um ambiente de trabalho é a forma como essa nova estrutura será recebida. Quinteros chegou ao Grêmio com a difícil incumbência de substituir Renato e enfrentar um vestiário que tinha uma forma muito particular de trabalho. Os vícios que o tempo trouxe ao ambiente parecem estar deixando o clube naturalmente.

Os relatos dos primeiros treinos demonstram uma total integração entre os profissionais. As mudança no método do trabalho e a participação de todos na construção dos trabalhos físicos, técnicos e táticos facilitaram essa união e o ambiente, até o momento, é muito positivo.

É preciso dizer, no entanto, que os jogos ainda não começaram e a pressão, por óbvio, também não. Futebol é prático e os resultados terminam com qualquer narrativa.