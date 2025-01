Novos assédios preocupam o Grêmio, e Cristaldo é a dor de cabeça da vez

Grêmio procurou o jogador para ampliar o seu contrato, mas o staff de Cristaldo não aceitou os movimentos. Porthus Junior / Agencia RBS

A saída abrupta de Marchesín pegou o Grêmio de surpresa, e uma dificuldade nos bastidores preocupa, mais uma vez, a diretoria tricolor. O assédio de outros clubes sobre peças importantes do grupo coloca em cheque o planejamento do Grêmio. Cristaldo é a dor de cabeça da vez, mas outros nomes também estão na pauta.

Depois de precisar vender Kauan Kelvin, Cuiabano e Zé Guilherme por valores baixos, e não conseguir conter a vontade do goleiro Marchesín, essa questão do assédio virou a grande preocupação do clube. Para se contratar, afinal, gasta-se uma fortuna. Mas, mesmo quando se garante um contrato com certa segurança, a vontade do atleta pode acabar enfraquecendo a relação comercial e as vendas se tornam obrigatórias. As reposições, por óbvio, sempre são mais difíceis.

Como adiantei, Cristaldo é um dos problemas no momento. O meia argentino, que é um dos pilares do novo time de Gustavo Quinteros, começa a receber fortes sondagens de mercados que remuneram muito bem, e isso se transformou em dificuldade para o Grêmio. Nos últimos meses, a diretoria tricolor procurou o jogador para ampliar o seu contrato e garantir, também, um aumento da sua remuneração. O staff de Cristaldo não aceitou os movimentos do Grêmio e o assunto, por isso, passou a preocupar. Outros nomes também enfrentam situações semelhantes. Villasanti, por exemplo, é um nome muito requisitado por outros clubes.

Neste momento, o Grêmio tem segurança em razão da multa e de estar ainda com um bom tempo até o final destes contratos, mas, nos dias de hoje, a luta deve ser pela completa satisfação do atleta no seu ambiente de trabalho. A vontade do jogador é que determina a segurança de que o resultado técnico está mais perto de acontecer. Os gremistas andam ressabiados com os últimos acontecimentos, e, em época de janela aberta, qualquer especulação de alguma renovação não concretizada ganha contornos de susto. O assédio aos atletas, infelizmente, virou uma prática comum no nosso esporte.