Uma diferença abismal na estreia do Grêmio no Gauchão

Todos sabíamos das dificuldades naturais deste início de temporada, e o jogo contra o Brasil de Pelotas apenas confirmou isso . O 0 a 0 na estreia, no entanto, precisa ser visto muito além dos problemas . Algumas virtudes apresentadas pelo time de Gustavo Quinteros merecem a nossa análise.

O Grêmio começou a partida com praticamente a mesma escalação da temporada passada, mas os movimentos táticos foram muito diferentes . Tanto a saída de bola, como o posicionamento dos laterais e dos volantes, mostraram que o novo treinador pretende modificar a forma do Grêmio atuar.

O time de Quinteros avançou os laterais para a linha dos volantes e o time passou a sair com os dois zagueiros, buscando viradas de jogo que tinham como objetivo encontrar os extremas no um contra um. Outra curiosidade foi a liberdade do meia Cristaldo, que atuou buscando a bola e livre para se movimentar por todo o campo.