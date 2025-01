Uma escolha imperdoável e (quase) definitiva do Grêmio

Gabriel Mec é um dos atletas que irá integrar o grupo principal do Tricolor. Rafael Assunção / Agência Paulistão/Divulgação

O Grêmio definiu, nesta sexta-feira (24), os jovens atletas que deixam as categorias de base e vão integrar o grupo principal do Tricolor na temporada de 2025. O destaque é a presença de Gabriel Mec, 16 anos, entre os atletas que vão compor o trabalho do técnico Gustavo Quinteros. Algumas ausências, no entanto, deixaram um gosto amargo na lista que tem sete nomes.

Além de Mec, a lista completa conta com o goleiro Ygor, os laterais-esquerdos Pedro Gabriel e Wesley Costa, o zagueiro Viery, o meia-atacante Alysson e o lateral-direito Igor Serrote, que está com a seleção sub-20.

O número baixo de jogadores no grupo atual ampliou a escolha do treinador e dos dirigentes, mas a carência de algumas características no trabalho do Grêmio poderia, também, ser suprida com outros atletas que jogaram a Copa São Paulo.

O volante Kaick e o meia Tiaguinho foram as ausências mais sentidas. O primeiro, volante de abertura do meio de campo, líder e capitão da equipe, foi o destaque de toda a competição. Atuando em todas as partidas, Kaick demostrou ter muita capacidade de estar no grupo tricolor e ser uma possibilidade para a ausência de Cuéllar, recentemente contratado.

Tiaguinho foi a grande surpresa do time. Atuando mais à frente do que de costume, o meia-armador foi o pensador da equipe e mostrou ter um potencial muito acima da média. Ambos os atletas teriam espaço no atual grupo do técnico Gustavo Quinteros, tanto pelo talento como pelas características.

Escolhas tem sempre repercussão técnica, mas a ausência de Kaick, principalmente, pode ter, também, reflexos nas finanças do clube. O jogador tem contrato até o final do ano e pode, já em julho, assinar um pré-contrato com qualquer equipe. A permanência na categoria sub 20 pode trazer insegurança e a procura por novas oportunidades.

Já o meia Tiaguinho, que é empresariado por Pablo Bueno e tem 16 anos, está no seu primeiro ano de contrato, o que garante tempo para o Grêmio montar um plano de carreira para ele. É importante que se diga que os atletas seguem pertencendo ao Grêmio e, a qualquer momento, o treinador pode chamá-los para fazer parte do grupo principal.

Talvez essa seja a grande torcida dos gremistas no momento e que pode fazer a errada decisão desta sexta-feira não se tornar irreversível.