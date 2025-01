Quem sobe da base, um erro e o lateral guardado a sete chaves no Grêmio

Quinteros errou ao não utilizar uma peça na estreia, e tem a chance de fazer isso no domingo (26), contra o Caxias. Caroline Motta / Grêmio

O Grêmio segue trabalhando para fechar o grupo de jogadores que lutarão pelo octa gaúcho. Neste final de semana, estarão à disposição do técnico Gustavo Quinteros os meninos que atuaram na Copa São Paulo. Além disso, a diretoria do clube deve anunciar um lateral-esquerdo e novos nomes surgem no noticiário. O jogo contra o Caxias, no domingo (26), tem contornos de teste e uma escolha do treinador que preocupa o torcedor.

O Tricolor encerrou a sua participação na Copinha 2025 na semifinal, mas podemos dizer que a competição ainda não acabou para o clube. A função principal das categorias de base é revelar jogadores e, neste final de semana, teremos a prova disso.

Os atletas irão se apresentar ao técnico Quinteros e alguns deles seguirão no grupo principal. Nomes como Gabriel Mec, Tiaguinho, Kaick, Viery, Jardiel, Luís Eduardo e Pedro Gabriel são dados como certos, mas outras peças também devem ser avaliadas permanecer para o time profissional.

Grêmio de olho no mercado

Além dos jovens jogadores, o Grêmio busca a contratação de três atletas com “hierarquia”, como disse o treinador Gustavo Quinteros. Um lateral-esquerdo, um zagueiro e um atacante de lado são as procuras.

O zagueiro deve ser mesmo o Marcão, do Sevilla. O clube aguarda a resposta do clube espanhol. Já o nome do lateral-esquerdo segue guardado a sete chaves. A única informação que foi revelada aos repórteres de ZH é que se trata de um brasileiro que atua na séria A do futebol brasileiro.

Na noite de quinta-feira (23), no jogo do Fortaleza, o bom Felipe Jonathan, ex-Santos, não foi relacionado e as especulações correram soltas. A informação que eu tenho, no entanto, não indica que seja esse o jogador, o que aumenta ainda mais o suspense. Algo me diz que vem coisa boa por aí.

Por fim, o Grêmio volta a campo no domingo, em um jogo com contornos de teste. O time do Caxias, que venceu o Monsoon na estreia, deve impor maiores dificuldades a equipe de Quinteros, que, em contrapartida, deverá estar mais forte e com mais ritmo.

No enfrentamento de estreia, o novo treinador recebeu muitos elogios, mas um ponto mereceu críticas. A não utilização de Monsalve, mesmo que por alguns minutos, foi o ponto negativo do empate contra o Brasil, e Quinteros terá a chance de usar o talentoso meia colombiano no confronto da Arena. Um final de semana recheado de expectativa para todos os gremistas.