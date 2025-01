Grêmio perde para o Corinthians e dá adeus à Copinha

Grêmio não conseguiu superar desfalques na reta decisiva da Copa São Paulo. Angelo Pieretti / Grêmio FBPA/Divulgação

O sonho de título inédito da Copa São Paulo fica para outro ano. Nesta quarta-feira (22), na Arena Barueri, o Grêmio foi derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians e está eliminado. Bahia, no primeiro tempo, marcou o único gol da partida. A disputa do título acontecerá entre São Paulo e o Corinthians no próximo sábado.

Mais uma vez, o Grêmio sofreu com uma série de desfalques. Em relação ao time que venceu o Palmeiras, outras três trocas. O zagueiro João Lima e o volante Zortea cumpriram suspensão contra o Corinthians. O lateral-esquerdo Pedrinho retornou ao Rio Grande do Sul para ser opção a Mayk no time principal. E para suprir as ausências, o técnico Fabiano Daitx apostou em um troca de sistema.

O zagueiro Nathan foi sacado e o atacante Jeferson ingressou no time. O esquema saiu do sistema com três zagueiros para o 4-1-4-1. A proposta quase deu resposta rápida na Arena Barueri. Jeferson recebeu na pequena área de Hiago e finalizou. O goleiro Kauê fez a defesa e evitou o gol gremista.

Melhor em campo, o Grêmio tinha a iniciativa das ações. Mas parava em erros técnicos quando chegava perto do gol adversário. Mas o desperdício do controle da partida custou caro para o Tricolor. Aos 9 minutos, após cobrança de escanteio, o volante Bahia ganhou pelo alto e cabeceou sem chances para Ygor. Corinthians em vantagem e festa da torcida na Arena Barueri.

O Grêmio levou perigo ao sistema defensivo do adversário, principalmente em combinações pelos lados do campo, mas não conseguiu marcar. Nos acréscimos da primeira etapa, o Corinthians quase ampliou. Mas Ygor defendeu o chute e evitou uma desvantagem ainda pior.

Na volta do intervalo, Daitx resolveu trocar o sistema. O técnico colocou Jardiel, um centroavante de ofício, no lugar de Jeferson. E o Grêmio ficou em vantagem numérica. Aos 10, Luiz Fernando foi expulso por falta em Kaick. O cartão vermelho foi confirmado após revisão do lance no VAR.

Mas essa vantagem durou apenas três minutos. Luis Eduardo, do Grêmio, derrubou Nicollas e o juiz apresentou o segundo cartão amarelo para o defensor. Com apenas Viery como zagueiro, o Tricolor seguiu na busca do empate. Só que o Corinthians deu outro susto. Gui Negão recebeu na área, ganhou do goleiro Ygor, e Kaick evitou o gol.

Daitx fez duas trocas para tentar manter o Grêmio competitivo. Sacou o lateral Wesley e colocou o zagueiro Nathan. E também trocou o volante Hiago pelo lateral-direito Fernandinho. Aberto pela direita, o jovem quase marcou um golaço. Ele arriscou uma bicicleta, aos 34 minutos, e a bola passou ao lado do gol. A última mexida foi uma outra opção ofensiva. O centroavante Kevin foi a campo no lugar do volante Araújo.

Com dois centroavantes, o Grêmio tentou alguns cruzamentos para a área do Corinthians. Mas sem sucesso. A melhor chance aconteceu nos acréscimos. Kevin não alcançou um cruzamento e perdeu a chance de finalizar de dentro da pequena área.

A expectativa agora é de que alguns dos meninos da equipe sub-20, como Tiago e Gabriel Mec, sejam incorporados ao time de Gustavo Quinteros.

