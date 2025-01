Tiago Volpi tem acerto verbal para saída do Toluca, e Grêmio trabalha para diminuir a rejeição da torcida

O nome de Tiago Volpi foi chancelado pela comissão técnica do Grêmio. Julio Cesar AGUILAR / AFP

Após perder Marchesín, vendido para o Boca Juniors, o Grêmio teve que buscar de forma inesperada um novo goleiro. O clube mapeou o mercado e chegou ao nome de Tiago Volpi como o mais viável no momento. Por causa da rejeição de alguns torcedores, os dirigentes preparam ações para salientar pontos positivos da contratação.

Segundo apuração de Zero Hora, Volpi deverá rescindir seu contrato amigavelmente com o Toluca até quinta-feira (23). Com isso, ele ficará livre para acertar com o Tricolor sem qualquer custo além de salários e luvas — algo que agrada ao clube.

Os vencimentos do provável novo camisa 1 também devem ser inferiores aos de Marchesín. O fato, caso se confirme, pode gerar espaço na folha para investimento em outros reforços.

O nome foi chancelado pela comissão técnica. O novo preparador de goleiros, Mateus Famer, contratado em janeiro após passagens por Cruzeiro e Vasco, é admirador do atleta desde os tempos de São Paulo. O técnico Gustavo Quinteros e os auxiliares deram aval pelas características de atuar bem com os pés e reposição ágil.

Outros números foram considerados positivos, como o baixo número de lesões, além da visão de que ele pode ser uma liderança no vestiário. Volpi ainda teria o desejo de atuar no Grêmio. No Toluca, desde a chegada, o goleiro ficou de fora apenas de duas partidas e foi capitão da equipe. Ele já está acostumado com a pressão, já que foi um dos substitutos de Ceni no São Paulo, pelo qual fez 195 jogos em três anos, ganhando o Estadual de 2021.

No bastidores, o profissionalismo do jogador também foi elogiado. Segundo informações, ele mantém uma alimentação regrada e se dedica aos treinos, chegando cedo e permanecendo por tempo extra nas atividades.

O clube tem conhecimento da rejeição entre os torcedores, mas considera o negócio como uma boa alternativa. Desta forma, ações e declarações são preparadas caso o acerto seja oficializado para bancar o nome de Volpi na Arena. Natural de Blumenal, em Santa Catarina, com passagem pelo São José de Porto Alegre, o vínculo de infância com o Tricolor também pode ser utilizado para ajustar a opinião entre os gremistas.

A liberação do goleiro pelos mexicanos deve acontecer em breve. Na sequência, o jogador deve viajar para Porto Alegre para a realização de exames físicos e médicos. Depois disso, ele poderá assinar um contrato de duas temporadas. O acerto entre as partes está encaminhado, mas não assinado.