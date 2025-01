Torcedor, você gostaria de ver Tiago Volpi como goleiro do Grêmio?

Atleta de 34 anos está jogando no Toluca, do México. Robert Maya / Toluca

Após oficializar a venda de Marchesín para o Boca Juniors, na noite de terça-feira (21), a direção do Grêmio trabalha para anunciar um substituto. O nome da vez para ser o novo goleiro é o de Tiago Volpi, 34 anos, atualmente no Toluca, do México.

Com desejo de voltar ao Brasil, o ex-jogador do São Paulo já teria acertado salário com o Tricolor, faltando um acordo entre os clubes.

Desde que o nome de Volpi surgiu como possibilidade, as manifestações nas redes sociais se dividiram entre apoiadores e críticos.

