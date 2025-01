Ex-Grêmio, Marchesín chega a Buenos Aires para se apresentar ao Boca Juniors: "Sonho de infância"

Poucas horas depois de ter sua saída anunciada pelo Grêmio, o goleiro Marchesín chegou a Buenos Aires para se apresentar e fazer exames médicos pelo Boca Juniors , ainda na última terça-feira (21). Se aprovado, assinará contrato com seu novo clube .

No desembarque na capital argentina, foi questionado sobre a oportunidade na equipe xeneize e se mostrou contente.

Segundo comunicado divulgado pelo Grêmio, o clube recebeu uma proposta do Boca Juniors pelo jogador e "após negociações e a manifestação do atleta em retornar ao seu país natal, alcançou um acordo para a transferência onerosa dos direitos econômicos ".

Marchesín chegou ao Grêmio em janeiro de 2024 e, por mais que tenha sido titular absoluto , não chegou a ser unânime entre os torcedores . As principais críticas eram em relação aos pênaltis: de 17 cobranças, ele defendeu apenas duas — sendo que uma deu rebote, e o batedor marcou gol.

