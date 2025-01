Grêmio desiste de contratar Matheus Magalhães; nome de Tiago Volpi ganha força

Pedida por goleiro do Braga é de 3 milhões de euros. Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

O Grêmio comunicou oficialmente a saída da mesa de negociações pela contratação do goleiro Matheus Magalhães. O Tricolor considerou os valores elevados pelo atleta que defende o Braga, de Portugal. Com isso, a investida por Tiago Volpi ganha força.

Uma reunião entre Alexandre Rossato, vice de futebol, Guto Peixoto, diretor da pasta, e Luis Vagner Vivian, executivo, bateu o martelo internamente. O encontro ocorreu no saguão do hotel M Tower em Pelotas, sede da rodada inaugural do Tricolor no Estadual.

No encontro, segundo informações obtidas por Zero Hora, houve unanimidade sobre os valores elevados pela liberação do Braga pelo jogador. A pedida é de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 19 milhões na cotação atual).

O Grêmio nem sequer chegou a abrir conversas com os portugueses. Os dirigentes sabem por intermediários as condições. Matheus Magalhães deseja atuar no futebol brasileiro. Zero Hora apurou que há margem para diminuição dos valores para cerca de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões).

Agora, o Grêmio deve focar em trazer um goleiro livre. Tiago Volpi, que negocia a rescisão com o Toluca, ganha forças para ser o substituto de Marchesín na Arena. Ele deseja voltar ao Brasil em virtude de problemas familiares. Mesmo com a resistência da torcida, o Tricolor deve confirmar a investida.

