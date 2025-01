Grêmio buscará um goleiro brasileiro para substituir Marchesín. Camila Hermes / Agencia RBS

O Grêmio encaminhou a venda do goleiro Marchesín, 36 anos, para o Boca Juniors. Neste final de semana, o clube argentino dobrou a proposta e ofereceu cerca de 1,65 milhão de dólares (R$ 10 milhões) pela compra dos direitos federativos do jogador, cifras consideradas atrativas pela direção tricolor. O negócio deve ser oficializado nos próximos dias.

A informação do acerto entre Boca Juniors e Grêmio foi divulgada inicialmente pelo colunista de Zero Hora Cesar Cidade Dias. Segundo apurado pela reportagem, os valores expressivos e o desejo do jogador de atuar em La Bombonera foram decisivos para o encaminhamento do negócio.

A primeira proposta apresentada pelo Boca Juniors foi de 500 mil dólares, aumentada logo depois para 800 mil dólares, ambas cifras consideradas muito baixas pelo clube para um titular absoluto da equipe. Porém, neste domingo (19), o clube argentino dobrou a oferta, convencendo os dirigentes gremistas a dar sequência ao negócio.

Para a direção do Grêmio, a quantia de R$ 10 milhões é considerada expressiva para um jogador de 36 anos, que de forma clara já manifestou o seu desejo de deixar o Tricolor e atuar no Boca Juniors. O atleta foi seduzido por um projeto esportivo, um salário alto e um contrato de dois anos, com opção de renovação por mais um. A ideia do goleiro é encerrar a carreira em La Bombonera.

Agora, o Grêmio buscará um goleiro brasileiro para substituir Marchesín. O nome preferido é o de Matheus Magalhaes, 32 anos, revelado pelo América-MG e que atua desde 2014 no Braga-POR.