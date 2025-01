Marchesín está fora do Grêmio

Argentino atuou por uma temporada no Tricolor.

O Grêmio definiu a saída do goleiro Marchesín. Depois de idas e vindas, o jogador vai mesmo atuar no Boca Juniors nas próximas duas temporadas. O acerto ocorreu na noite de domingo e agora a diretoria corre para buscar outro goleiro. O clube argentino chegou ao valor solicitado pelo Grêmio.

As notícias correram soltas durante os últimos dias sobre o interesse do Boca por Marchesín, e o Grêmio não conseguiu conter a vontade do goleiro de jogar em Buenos Aires.