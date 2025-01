Saiba valores do negócio e quanto o Juventude deve ganhar na maior venda da história do clube

Dani Boza irá para o futebol japonês. Porthus Junior / Agencia RBS

A negociação do zagueiro Danilo Boza para o Urawa Red Diamonds, do Japão, será a maior venda da história do Juventude. Até então, Breno Lopes era considerada a maior, sendo vendido para o Palmeiras por cerca de R$ 7,2 milhões, em 2020.

A negociação do Juventude com o Urawa Reds já tem data programada de pagamento e os valores ajustados. A venda foi no valor de 1,5 milhão de dólares, ou seja, aproximadamente R$ 9 milhões. 50% é do Juventude, 50% é do Mirassol.

Com esses descontos do Mirassol e mais um percentual de comissão dos agentes envolvidos no negócio, o Juventude deve ficar com aproximadamente R$ 4 milhões.

Boza ainda viajará para o Japão para a realização dos exames e assinatura do contrato. A partir dessa regularização, inicia o prazo para os japoneses pagarem o Juventude. Se tudo ocorrer bem, o Ju deve receber o dinheiro em fevereiro.

Danilo Boza tinha contrato até o final de 2025 com o Juventude. Sem uma ampliação para 2026 e com o surgimento da proposta, o negócio é considerado positivo para o Verdão, porque livre em dezembro, o jogador ficaria livre e o Ju poderia ficar sem receber nenhum valor.

Passagem pelo Juventude

Boza disputou mais de 100 jogos pelo Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O zagueiro Danilo Boza foi contratado pelo Juventude em 2022. Antes, o defensor defendeu o Santos. Ele é formado no Mirassol e tem passagens pelo time B do Braga, Figueirense e Athletico-PR.

Em 2022, o Ju emprestou o jogador ao Vasco. No ano seguinte, retornou ao Verdão para conquistar o acesso a Série A, atuando em todos os confrontos da Série B e em todos na temporada 2023. No ano passado, ele participou da campanha de permanência na Série A. Ao todo, Boza, em três temporadas, fez 112 jogos pelo Juventude e seis gols marcados.