Torcedor do Brasil-Pel mostra confiança para jogo contra o Grêmio e faz fila por ingressos

O clima do Gauchão permeia o entorno do Bento Freitas. As bilheterias da casa do Brasil-Pel tiveram uma fila difícil de diluir na tarde desta terça-feira (21). Não era um filão de dar a volta na quadra, mas tinha a persistência que os torcedores xavantes esperam no time para a estreia contra o Grêmio, na quarta-feira (22). O quadro social sofreu o mesmo fenômeno.

Assim que a reportagem estacionou o carro em frente ao estádio, um torcedor fanático deu todo o enredo para a partida. Está tudo planejado. Só falta acontecer. O Brasil abre o placar no fim do primeiro tempo. O segundo gol sairá para arrefecer a louca pressão gremista em busca do empate na etapa final. No fim, em um escanteio, sairá o 3 a 0. Simples. Não tem como dar errado.

— Estamos com um time melhor do que o do ano passado. O Brasil vai surpreender muita gente — destaca Mateus Bartell.

Animado, ele mostrou o seu novo empreendimento. Quarta à noite, junto com o Gauchão, será inaugurado o seu bar temático do Brasil, bem em frente ao Bento Freitas. Garante que será lá onde acontecerá a festa antes do jogo, com muito pagode. Sua extensa coleção de camisas xavantes fará a decoração do bar. Ele vai mostrando os uniformes e contando as história:

— Essa aqui é a histórica, a 7 do Millar. Essa aqui é dos anos 1990, quando ganhamos do Grêmio…

Quando o assunto é camisa, a loja do clube bomba. Em véspera de início de Gauchão com jogo grande, as vendas disparam. Mais de 50 mantos xavantes são vendidos por dia. Muitas vezes mais do que a média. Desde a virada do ano, a procura pelo uniforme cresceu. O pico é esperado para o dia da partida.

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Juventude, Monsoon e São Luiz. O que significa que além de enfrentar o Grêmio, terá o Inter pelo caminho. Mas o que mexe com o coração do torcedor é o clássico Bra-Pel após quatro anos.

— Quero pegar meus dois filhos e ir a pé do Bento Freitas até a Boca do Lobo fazendo festa e cantando no dia do jogo. Quero que eles tenham a experiência. Esse ano montamos um time forte — diz o esperanço empresário Rodrigo Acosta.

Empolgado, Bartell, o dono do novo bar, está feliz com a volta da rivalidade à elite do futebol gaúcho.

— O Gauchão não tem graça sem o Bra-Pel — sentencia, sem margem para discordâncias.