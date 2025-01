Quem é Matheus Magalhães, goleiro que estaria na mira do Grêmio para substituir Marchesín

Goleiro brasileiro defende o Braga há 11 temporadas. Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

A possível saída do goleiro Marchesín pode trazer um substituto de qualidade para o gol do Grêmio. Caso o argentino seja negociado com o Boca Juniors, que aumentou a proposta por ele, tem um brasileiro com destaque no futebol português que estaria na mira do Tricolor.

Matheus Magalhães tem 32 anos, 1m89cm e é considerado um dos principais jogadores do Braga-POR na última década. Natural de Belo Horizonte, o goleiro surgiu na base do América-MG e depois de três anos como profissional foi negociado ao clube português por 1 milhão de euros (cerca de R$ 3 milhões, na cotação da época).

— Matheus está na história do Braga na qualidade de jogador estrangeiro com mais jogos pelo clube e pelas 10 temporadas no mais alto nível. Inclusive, já poderia ter sido convocado para a seleção portuguesa e, na minha opinião fez exibições que justificavam a convocação — analisa João Rosado, jornalista e comentarista do canal SIC (TV).

Inicialmente, Matheus chegou para ser o goleiro utilizado nas copas, como é costume no futebol europeu. Na temporada 2015/2016, o brasileiro foi o titular na campanha de quartas de final do Braga na Europa League. Ele disputou 12 partidas, não sofreu gols em três e terminou a competição com 15 sofridos.

A partir de 2017, com a chegada de Abel Ferreira, atual treinador do Palmeiras, o goleiro assumiu a titularidade nas partidas da liga nacional e foi bem. Começou as 34 partidas, não levou gols em 14 delas e terminou sofrendo 29 gols, a quarta melhor defesa da competição.

No entanto, no início da temporada 2018/2019, Matheus sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficou de fora de quase todos os jogos. Após se recuperar, contudo, o brasileiro voltou a ser titular e se manteve na posição desde então.

Destaque para mais dois anos do goleiro. Em 2021/2022, ele foi bem na Europa League, na qual o Braga foi novamente um dos oito melhores clubes. Já em 2023/2024, Matheus disputou a fase principal da Champions League.

— É sobretudo forte entre as traves, e convém lembrar que treinadores como Paulo Fonseca, Abel Ferreira, Sérgio Conceição, Ruben Amorim e Carlos Carvalhal sempre validaram Matheus como primeira opção para a posição — complementa o comentarista português.

Na atual temporada, o brasileiro já disputou 30 partidas, sofreu 35 gols e teve 11 clean sheets. O contrato de Matheus vai até junho de 2027 e para sair do Braga será necessário oferecer uma boa compensação financeira.