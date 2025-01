Brasil de Pelotas x Grêmio: escalações e onde assistir ao jogo pelo Gauchão

O confronto entre Brasil-Pel e Grêmio , pela primeira rodada do Gauchão 2025, ocorrerá nesta quarta-feira (22), às 22h . A partida será no Bento Freitas, em Pelotas, e terá cobertura completa da Jornada Digital da Gaúcha .

Prováveis escalações para Brasil de Pelotas x Grêmio

Brasil de Pelotas

Grêmio

Arbitragem para Brasil de Pelotas x Grêmio

Onde assistir a Brasil de Pelotas x Grêmio

Como chegam Brasil de Pelotas x Grêmio

Brasil de Pelotas

Em 2025, a aposta é num jovem técnico que já foi campeão mato-grossense e paraibano de 2020 para cá. William de Mattia, o Dema, foi um meia que parou de jogar em 2017, no São Paulo, de Rio Grande.

Grêmio

O Tricolor, atual heptacampeão estadual, começa o ano de 2025 com Gustavo Quinteros no lugar de Renato Portaluppi na casamata tricolor. A equipe gremista fez duas contratações, até o momento, para a temporada. João Lucas pode ficar à disposição do treinador e Cuéllar não deve estrear em Pelotas.