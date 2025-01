Torcida do Grêmio faz campanha contra a possível contratação de Tiago Volpi

Neste momento, Tiago Volpi, ex-São Paulo e atualmente no Toluca, é o nome mais cotado para substituir Marchesín. Rubens Chiri / Saopaulofc.net

O Grêmio avançou nas tratativas por goleiros nas últimas horas, pensando em substituir Marchesín, que está encaminhado para reforçar o Boca Juniors. Dois nomes despontam num primeiro momento: Matheus Magalhães, do Braga-POR, e Tiago Volpi, do Toluca-MEX. Por valores, o favorito virou o segundo. Porém, torcedores lançaram uma campanha para o Tricolor desistir da contratação do segundo cotado.

O movimento é do conhecimento dos dirigentes. No X, antigo Twitter, gremistas puxam a hashtag #VolpiNão para tentar impedir o desfecho positivo da investida.

O clube tem tratativas com o goleiro de 34 anos, que está próximo de se desvincular do Toluca do México, clube que ele defende desde 2022, para assinar com o Grêmio. O goleiro alega questões particulares para romper o vínculo e ficar livre no mercado, podendo retornar ao Brasil.

A preferência do Tricolor pelo ex-São Paulo, Figueirense e São José-RS, além das virtudes, é pela ausência de custos iniciais na eventual contratação. Sem grandes recursos, o Grêmio não precisaria pagar outro clube para tê-lo em 2025.

Para investir em Matheus Magalhães, o Grêmio teria que desembolsar cerca de 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na conversão da moeda) pela liberação imediata, conforme pedido do Braga-POR.

Procurada, a direção gremista alega que não tem “nada fechado” com o atleta, mas que não desistirá por pressão externa. Outros nomes cogitados anteriormente como Walter, ex-Corinthians e Cuiabá, de 38 anos, que está livre, ou Marcelo Grohe, ídolo do clube, do Al Kholood, da Arábia Saudita, não foram procurados até o momento.