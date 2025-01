Quem é Tiago Volpi, novo alvo do Grêmio para o lugar de Marchesín

Volpi teve três temporadas no São Paulo. Rubens Chiri / Saopaulofc.net

Na busca por um novo goleiro, com a iminente saída de Marchesín para o Boca Juniors, o Grêmio observa de perto Tiago Volpi. Aos 34 anos, natural de Blumenau, em Santa Catarina, o jogador de 1m89cm já jogou em Porto Alegre, fez sucesso no México e teve boas temporadas em um gigante do futebol brasileiro.

O goleiro foi formado na base do Fluminense, mas recebeu a primeira oportunidade como profissional no São José, em 2010. Foram duas temporadas defendendo o clube de Porto Alegre durante o primeiro semestre e a Luverdense no segundo, até que em 2012 Volpi foi contratado pelo Figueirense.

Na equipe catarinense ele conseguiu se destacar durante três temporadas. As boas atuações atraíram o Querétaro, do México. O goleiro se transferiu em 2015, venceu dois títulos, e ficou por lá até o final de 2018. Na temporada seguinte, Volpi foi emprestado ao São Paulo.

No tricolor paulista, ele fez 58 jogos em 2019 e sofreu 46 gols. O desempenho agradou e o São Paulo o contratou em definitivo. No entanto, em 2020 Volpi fez uma temporada pior e foi bastante criticado. Foram 53 partidas e 59 gols sofridos.

Em 2021, o goleiro foi mantido como titular, sendo importante na conquista do Paulistão contra o Palmeiras. Ao todo, na temporada, foram 64 jogos e 61 gols sofridos. A torcida começou a pegar no pé dele por conta de falhas em jogos decisivos, e em 2022 Volpi se tornou reserva de Jandrei.

Com a falta de espaço, o brasileiro retornou ao futebol mexicano, desta vez no Toluca. Desde então, ele já disputou 108 partidas e sofreu 142 gols.

Leia Mais Grêmio faz consulta sobre situação de Tiago Volpi