Quem é o goleiro chamado por Quinteros para compor a delegação do Grêmio em Pelotas

Guilherme Leal tem 18 anos e está no Grêmio desde 2021. Angelo Pieretti / Grêmio FBPA

Depois da saída repentina de Marchesín, que fechou com o Boca Juniors, o Grêmio tenta repor com um goleiro experiente. Enquanto isso, o clube trabalha com jogadores formados na base no plantel profissional. Na estreia da temporada, nesta quarta-feira (22), às 22h, em Pelotas, diante do Brasil, Grabriel Grando será o titular. Na banco, ainda sem Adriel, dois jovens foram escolhidos: Thiago Beltrame e a principal surpresa Guilherme Leal.

Aos 18 anos, natural de Taboão da Serra, em São Paulo, o jovem está no Tricolor desde 3 de dezembro de 2021. Passou pelas categorias sub-17 e, atualmente, é considerado do time sub-20. Ele não foi levado para a Copa São Paulo e passou a compor o elenco principal para treinos na pré-temporada.

Guilherme Leal tem 1,92m, segundo o clube. Antes, ele passou por equipes paulistas como o Taboão da Serra e Comercial Tietê. Ele é agenciado por Edson Khodor, agente do técnico Dorival Júnior, da Seleção Brasileira. O empresário também trabalha com Bruno Pacheco, lateral-esquerdo que negocia com o Tricolor.

A curiosidade é todos os atletas do setor atualmente terem origem na base. Além de Grando, Adriel, vetado por contratura muscular, e Thiago Beltrame, de 22 anos, têm passagem por Eldorado do Sul. Eles têm trabalhado nos últimos dias com Mateus Famer, novo preparador de goleiros do Grêmio.

Os dirigentes buscam por um jogador experiente para a posição. Tiago Volpi é o favorito, mas Matheus Magalhães, considerado caro, também é elogiado. No total, com a saída de Marchesín, o Tricolor liberou cinco goleiros nos últimos meses. Entram na conta: Caíque, Brenno, Cássio e Rafael Cabral.