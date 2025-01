Os três desafios de Gustavo Quinteros no Grêmio para o início de 2025

Treinador gremista tem como principal objetivo da largada da temporada a conquista do octacampeonato. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O 2025 do Grêmio passa por o que será vivido nos próximos dois meses. O Gauchão deste ano ganhou peso especial nos bastidores do clube, ao mesmo tempo em que uma reformulação iniciada pela direção para corrigir problemas de 2024 segue em curso. Este movimento tem Gustavo Quinteros como principal aposta para viabilizar os objetivos traçados. Zero Hora aponta abaixo as três principais missões do novo técnico.

Substituir Renato

O grande desafio de Quinteros é substituir Renato. O argentino aposta em uma pré-temporada forte para que o time comece a assimilar suas ideias, e que esteja em boas condições físicas para cumprir as exigências de intensidade da comissão técnica.

Mas além da questão de campo, o novo técnico gremista também terá que lidar com as comparações na questão de liderança. Renato viveu a rotina do CT Luiz Carvalho e de jogos na Arena respaldado pelos títulos e a imagem de ídolo pelo que fez em sua época de jogador.

Mudanças no elenco

Um segundo ponto de foco neste início de ano é a reformulação do grupo de jogadores. Os primeiros passos ainda estão em andamento no planejamento feito pela direção do Grêmio. Após as saídas de Rafael Cabral, Fabio, Geromel, Rodrigo Caio, Reinaldo, Soteldo e Diego Costa, o clube fez duas contratações: o lateral João Lucas e o volante Gustavo Cuéllar.

Em sua apresentação na segunda-feira (20), o colombiano citou uma conversa com o técnico como algo importante durante a negociação para retornar ao Brasil e acertar com o Grêmio.

— Foi uma conversa muito boa, Gustavo me ligou com o desejo de trabalharmos juntos. Fiquei muito orgulhoso de que um time como o Grêmio estivesse interessado. Falei da minha ideia de estar mais perto da Colômbia. O Brasil me recebeu muito bem, sinto carinho do povo, é minha segunda casa. Expressei meus desejos, principalmente na parte esportiva, as metas que eu tinha, e ajudar o time a crescer — afirmou Cuéllar.

Conquistar o octa

O terceiro ponto de atenção, e talvez o mais importante, é a disputa para confirmar o octacampeonato gaúcho. Um feito que seria histórico para o clube. A competição começa nesta quarta-feira (22). O primeiro compromisso será contra o Brasil-Pel, no estádio Bento Freitas, às 22h.

