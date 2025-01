O Grêmio apresenta, nesta segunda-feira (20), o meio-campista Gustavo Cuellar, nova contratação da equipe para a temporada de 2025. O colombiano de 32 anos chega após rescindir com o Al-Shabab, da Arábia Saudita. O volante assinou vínculo até 2026, podendo estender por mais um ano.

Ele fez seu primeiro treinamento com o elenco da equipe no último domingo. O clube gaúcho evita projetar a data de estreia do volante.

Cuellar estava atuando pelo Al-Shabab da Arábia Saudita até o início deste mês. Seu último jogo foi em 10 de janeiro, na derrota para o Al-Ahli, na liga local.

Na estreia do Gauchão, nesta quarta-feira (22), em Pelotas, diante do Brasil, ele não deve estar com a delegação. Assim, é provável que seu primeiro jogo com a camisa tricolor seja em 26 de janeiro, na Arena, contra o Caxias.