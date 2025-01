Vai começar Notícia

Guia do Gauchão: tudo o que você precisa saber sobre a competição

Disputa do Campeonato Gaúcho se inicia na quarta-feira, com 12 clubes, e se estende até 15 de março. Enquanto o Grêmio busca o inédito octa, o Inter tenta acabar com a seca de títulos. Clubes do Interior também sonham com a taça

20/01/2025 - 00h28min Atualizada em 20/01/2025 - 00h31min