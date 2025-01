Priorizando reforços para a defesa, Grêmio define nova estratégia na busca por atacantes

Pavon vai ganhar chance na largada da temporada. Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio prioriza reforços para o sistema defensivo e adota um recuo estratégico nas negociações por atacantes. Contudo, a direção tricolor ainda mantém em seu radar o ponta-direita sueco Niclas Eliasson, de 29 anos, do AEK-GRE, e o ponta-esquerda colombiano Sebastián Villa, de 28, do Independiente Rivadavia-ARG.

Conforme apurado por Zero Hora, a ideia do clube é, ao menos no início do Gauchão, apostar em Pavon. Ao longo das próximas semanas — ou até meses —, a direção gremista aguardará o melhor momento para fazer uma nova investida por um dos atacantes pretendidos.

Niclas Eliasson

Eliasson é um nome de convicção do departamento de futebol gremista, que já havia tentado a contratação do atleta em 2024. Porém, o AEK rejeitou todas as propostas apresentadas pelo Grêmio até agora e não se mostra disposto a liberar o atacante no momento.

Entretanto, em fevereiro, após o fechamento da janela europeia, o Tricolor deve analisar novamente a situação do atleta e, se os gregos mudarem a postura, uma nova investida será feita. O principal trunfo é o desejo do sueco de atuar na Arena.

Sebastián Villa

Villa é um pedido pessoal do técnico Gustavo Quinteros. O atacante já conversou com o treinador e manifestou o seu desejo de atuar na Arena. Porém, o Independiente Rivadavia rejeitou as duas propostas apresentadas pelo Grêmio, pois o atleta está nos planos do clube argentino para o primeiro semestre.

Contudo, conforme apurado por Zero Hora, Villa relatou aos dirigentes tricolores que há mais chances de o Independiente Rivadavia aceitar negociar uma liberação no meio do ano. Desta forma, o clube gaúcho avalia esperar a janela de inverno para fazer uma nova investida. Uma nova proposta por ser apresentada antes da metade da temporada se os argentinos mudarem de ideia.

Por enquanto, porém, a prioridade gremista é buscar nomes para o sistema defensivo, onde hoje há uma carência sobretudo numérica, tanto na zaga como na lateral esquerda.

