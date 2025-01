Quinteros projeta segundo estágio de preparação para o Grêmio; entenda  

Serão apenas três treinos até o compromisso diante do Caxias. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A estreia gremista no Gauchão foi marcada por pontos positivos e negativos. O técnico Gustavo Quinteros elogiou a parte física da equipe, mas destacou que o time ficou devendo no quesito tático. E por conta disso, o argentino vai partir para um segundo estágio na preparação do Grêmio.

— Na parte tática, tentamos fazer o que estamos trabalhando. Não deu certo, acontece, mas houve boas jogadas. Ainda há muito trabalho a ser feito. De qualquer forma, visto que é o primeiro jogo, estou satisfeito — disse o técnico Gustavo Quinteros em entrevista coletiva após o empate sem gols diante do Brasil de Pelotas.

E este segundo estágio estará voltado para a parte tática e técnica da equipe. As duas primeiras semanas de trabalho foram dedicadas aos treinamentos físicos. A partir de agora, no entanto, os treinos no CT Luiz Carvalho estarão voltados para a busca do aprimoramento do time.

— Trabalhamos muito a parte física nesses dias. Agora é focar mais na parte tática. Hoje (contra o Brasil-Pel) faltou jogar mais, associar-se mais, elaborar mais — completou o treinador argentino.

O treinador coloca um prazo de quatro a seis semanas para que a equipe esteja correspondendo aos trabalhos estabelecidos no dia a dia do CT. A ideia é o time já mostrar evolução na partida diante do Caxias, domingo (26), na Arena.

Serão apenas três atividades até o compromisso diante da equipe da Serra.