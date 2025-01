Arena do Grêmio testará novo modelo de acesso ao estádio no jogo de domingo

Para os sócios do clube, no entanto, o reconhecimento facial será opcional. Os demais setores da Arena seguem com o acesso normal, ou seja, sem a biometria. O reconhecimento facial é feito através do site arenapoa.com.br .

"O controle e a fiscalização do acesso do público a arena esportiva com capacidade para mais de 20.000 (vinte mil) pessoas deverão contar com meio de monitoramento por imagem das catracas e com identificação biométrica dos espectadores, assim como deverá haver central técnica de informações, com infraestrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente e o cadastramento biométrico dos espectadores."